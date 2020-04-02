Türkiye'ye teşekkür yağdı (İspanya ve İtalya'ya yardım)

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 07:39
Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçağı Practica di Mare Hava Üssü'nde karşılayan Di Maio, "Bugünkü yardım bizim
için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Çavuşoğlu da mevkidaşına, "Dostlar kara günler içindir" mesajını gönderdi.
Twitter'dan bir mesaj paylaşan İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "EADRCC'nin aktive edilmesinin ardından müttefikimiz Türkiye, İtalya'ya kritik tıbbi malzeme gönderiyor." ifadesini kullandı.
"Türk dostlarımıza dayanışmalarından ötürü müteşekkiriz." ifadesine yer verilen mesajda, "Birlikte güçlüyüz" ve "Biz NATO'yuz" etiketleri de
yer aldı.