Türkiye'ye teşekkür yağdı (İspanya ve İtalya'ya yardım)

Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçağı Practica di Mare Hava Üssü'nde karşılayan Di Maio, "Bugünkü yardım bizim

için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu da mevkidaşına, "Dostlar kara günler içindir" mesajını gönderdi.