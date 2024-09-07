Türkiye’ye yeni transfer olmuştu, evinde ölü bulundu: Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ön otopsi raporu tamamlandı
Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncusu Porto Rikolu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez’in otopsisi tamamlandı. Genç voleybolcu, ön otopsi raporuna göre gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Pankreasında kanama da tespit edilen voleybolcunun ölümünde zorlama olmadığı anlaşıldı.
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez’in ölümünü aydınlatacak ön otopsi raporu tamamlandı.