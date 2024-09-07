Türkiye’ye yeni transfer olmuştu, evinde ölü bulundu: Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ön otopsi raporu tamamlandı

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağustos ayında, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez’i transfer etti.

Bursa’da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi.

Kulüp, Lopez’in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’ndeki apartmandan 3 ayrı daire kiraladı.