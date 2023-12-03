Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor

Öğrencilere sadece Türkçe eğitim vermediklerini belirten Doç. Dr. Aslan, “Türk kültürünü, gelenek göreneğini, Türk sanatını ve edebiyatını da vermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada kendi ülkelerine gittiklerinde bu arkadaşlarımız bir kültür elçisi olarak gidiyorlar.” dedi.