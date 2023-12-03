Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor
Türkiye’de belirlediği 7 ili gezen Güney Koreli Hyun Jung Lee, hayran kaldığı Diyarbakır’da yaşamaya karar verdi. Diyarbakır'a yerleşip Kore mutfağı açmak için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe öğreniyor.
Güney Koreli Hyun Jung Lee, Türkiye’de gezmek için 7 il belirledi. Belirlediği 7 ilden bir tanesi de Diyarbakır'dı.
Diyarbakır’a gelen Hyun Jung Lee, hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilenip kalma kararı aldı.