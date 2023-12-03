Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor

Türkiye’de belirlediği 7 ili gezen Güney Koreli Hyun Jung Lee, hayran kaldığı Diyarbakır’da yaşamaya karar verdi. Diyarbakır'a yerleşip Kore mutfağı açmak için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe öğreniyor.

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 1

Güney Koreli Hyun Jung Lee, Türkiye’de gezmek için 7 il belirledi. Belirlediği 7 ilden bir tanesi de Diyarbakır'dı.

Diyarbakır’a gelen Hyun Jung Lee, hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilenip kalma kararı aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 2

Koreli kadın Dil sorununu çözmek için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Türkçe öğrendikten sonra gerekli izinleri alarak kente yerleşip Kore mutfağı açmayı planlıyor.

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 3

Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan, Diyarbakır’da meydana gelen deprem sonrası uluslararası öğrencilerde azalma olsa da Dicle Üniversitesi’nin hala ciddi anlamda öğrenci çekmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 4

Öğrencilere sadece Türkçe eğitim vermediklerini belirten Doç. Dr. Aslan, “Türk kültürünü, gelenek göreneğini, Türk sanatını ve edebiyatını da vermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada kendi ülkelerine gittiklerinde bu arkadaşlarımız bir kültür elçisi olarak gidiyorlar.” dedi.

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 5

DİYARBAKIR İNSANININ YÜREĞİ ÇOK YUMUŞAK

Güney Kore vatandaşı Hyun Jung Lee, ''Diyarbakır’ı çok seviyorum. Türkiye’nin 81 şehri var. 7 il gezmek için geldim. Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak. Diyarbakır sıcak, insanı da çok sıcaktır.” diye konuştu.

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 6

YERLEŞİM İZNİ ALIP DİYARBAKIR'DA KALACAK

Her yıl onlarca öğrenciye Türkçe eğitimi verildiğini belirten Doç. Dr. Özkan Ciğa, şöyle konuştu, “Bu yıl bir ilki yaşadık. Arkadaşlar arasında bizim sınıf annesi dediğimiz 57 yaşındaki Güney Koreli bir öğrencimiz derslerimizi aldı. Güney Kore’den gelen öğrencimiz Diyarbakır’da Kore mutfağını anlatma ve canlandırma adına Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Yerleşim izni aldıktan sonra Diyarbakır’da kalmayı planlıyor.”

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 7
Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 8
Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 9
Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 10
Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - 11
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