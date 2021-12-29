Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle gerçekleşti. Projeyle 18 milyon liraya yakın tasarruf sağlanacak.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 07:58 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 15:53

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 1

- karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünel açıldı.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine video konferansla katıldı.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 3

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarrufun yanında çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. , gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır."

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 5

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 6

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 7

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 8

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 9

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 10
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 11
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 12
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 13
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 14
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 15
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 16
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 17
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 18
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 19
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 20
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 21
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı - 22

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