12 Haziran 2025'te gece 02.33'te Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem yine benzer uygulamalar tarafından 4,7 büyüklüğünde diye servis edilmiş, bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, gece boyunca deprem korkusu yaşamıştı.

AFAD'DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak daha önce bir açıklama yapmıştı.

Bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirten AFAD, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." hatırlatmasını yapmıştı.

Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denilmişti.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz." uyarısında bulunulmuştu.