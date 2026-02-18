Türkiye'yi sabah saatlerinde ayağa kaldıran "deprem oluyor" bildirimi (İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem mi oldu?)
18.02.2026 09:19
NTV - Haber Merkezi
İnsanlar tarafından sıklıkla takip edilen deprem uygulamasından gelen "Gerçek zamanlı sismik uyarı" bildirimi sabah saatlerinde paniğe neden oldu. Binlerce kişinin telefonuna gelen bildirim İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem olduğunu iddia etti ancak resmi kaynaklarda herhangi bir deprem kaydı yer almadı.
Sabah saatlerinde binlerce insanın kullandığı "Deprem Ağı" uygulaması paniğe neden oldu.
Saat 06.14'te uygulama üzerinden "Gerçek zamanlı sismik uyarı" bildirimiyle birlikte İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem olduğu iddia edildi.
Bildirimde, İsrail’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve bazı bölgelerde hissedilebileceği ifade edildi.
Bin 126 kilometre uzaklıktaki Kudüs'te 7 büyüklüğündeki depremin bildirimi vatandaşlarda şaşkınlığa ve paniğe neden oldu. Ancak resmi kaynaklar kontrol edildiğinde bölgede herhangi bir deprem verisi bulunmuyor.
Vatandaşlar, sosyal medyadan yaşadıkları paniği ve korkuyu dile getirerek tepki gösterdi.
UYGULAMA DAHA ÖNCE DE YANLIŞ BİLDİRİM GÖNDERMİŞTİ
12 Haziran 2025'te gece 02.33'te Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem yine benzer uygulamalar tarafından 4,7 büyüklüğünde diye servis edilmiş, bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, gece boyunca deprem korkusu yaşamıştı.
AFAD'DAN UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak daha önce bir açıklama yapmıştı.
Bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirten AFAD, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." hatırlatmasını yapmıştı.
Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denilmişti.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz." uyarısında bulunulmuştu.