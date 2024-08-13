Türkiye’yi duygulandıran yüzük bulunamadı: Zehra öğretmen annesinden özür diledi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitiren annesinden kalan yüzüğü, tatil için geldiği Hatay’ın Arsuz ilçesinde kaybeden Zehra Alın, anne yadigarını tüm çabalara rağmen bulamadı. Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında dua ederek yüzüğü kaybettiği için özür diledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle birlikte yakalanan Zehra Alın, felakette annesi Cemile Alın ve babası Tuncay Alın’ı kaybetti.