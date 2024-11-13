Türkler en çok bu millete benziyormuş! 81 ilden 4 bin kişinin DNA’sı incelendi

AVRUPA TOPLUMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Avrupa toplumlarıyla olan benzerliklere dikkat çeken Özçelik, özellikle İtalya’nın Toscana bölgesi ve İspanya ile yakın genetik bağlantılar bulunduğunu kaydetti.

Bu bağlantıların, Cilalı Taş Devri'nden günümüze kadar süregelen göçlerin bir yansıması olabileceği düşünülüyor.