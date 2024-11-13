Türkler en çok bu millete benziyormuş! 81 ilden 4 bin kişinin DNA’sı incelendi
Bilim dünyasının prestijli kurumlarının desteğiyle gerçekleştirilen 10 yıllık çalışma, Türk toplumunun genetik yapısına ışık tutuyor. Türkiye'de ve dünyadaki prestijli kurum ve bilim insanlarının araştırmaları sonucunda, Türklerin genetik haritası çıkarılarak DNA'sının en çok benzediği ülkeler belirlendi.
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü liderliğinde yürütülen ve Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff ve Icahn School of Medicine gibi prestijli kurumların desteğiyle gerçekleştirilen 10 yıllık çalışma sonucunda, Türk toplumunun genetik yapısı araştırıldı.