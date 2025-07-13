Türklerin kayıp şehri: Gün yüzüne çıkarılıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsünün Tuul Vadisi'nde yürüttüğü kazı çalışmaları sonucu geçen yıl tespit edilen kayıp şehir, Togu Balık'ta çalışmalar devam ediyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden akademisyenler, Moğolistan'da ortak kazı yapmayı içeren protokol kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.