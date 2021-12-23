TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı

Şanlıurfa'da üretilen yerli aşı TURKOVAC'ın, acil kullanım onayını almasının ardından dağıtımına başlandı. 150 bin doz aşı düzenlenen törenle Ankara'ya gönderildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 15:22 | Son Güncelleme : 23.12.2021 - 15:23

TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 1

Acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 2

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, 'ye dağıtılmaya başlandı.

TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 3

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 4

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 5
TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 6
TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 7
TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 8
TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 9
TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı - 10

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