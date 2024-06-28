Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu

35 BİN 786 KİLOMETRE UZAKLIKTA KONUMLANACAK

Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak."