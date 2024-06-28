Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu
Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay macerasının temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Peki, Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarihe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya göndereceklerini bildirdi.