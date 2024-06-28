Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu

Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay macerasının temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Peki, Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak?

Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarihe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya göndereceklerini bildirdi.

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Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu - 2

Uydunun, SpaceX tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini anımsatan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak, bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu - 3

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, uydunun 1 aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını aktardı.


Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı tarihi belli oldu - 4

35 BİN 786 KİLOMETRE UZAKLIKTA KONUMLANACAK

Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak."

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