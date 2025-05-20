TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kura tarihi: TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilana göre, alımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.