TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kura tarihi: TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilana göre, alımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kura tarihi: TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kura tarihi: TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

TÜRKEŞER İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru yapılan ilanların adayları arasından 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kura tarihi: TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

TÜRKŞEKER KURA DUYURUSU

Sürece ilişkin yeni bir duyuru paylaşan Türşeker, yayımlanan ilanda; "Bununla birlikte işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından az başvuru yapılan ilanların adayları ise ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince kuraya tabi tutulmayacaktır.

TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kura tarihi: TÜRKŞEKER kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Kura tarihi, yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir İşbu işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir." ifadelerine yer verdi.

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