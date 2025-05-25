TÜRKŞEKER işçi alımı 2025: İşçi alımı hangi illere yapılacak, başvuru şartları neler?

TÜRKŞEKER, Nisan ayında 1.658 işçi alımı için başvuruları toplamıştı. Kura çekimi beklenirken 111 yeni işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşçi alımı yapılacak meslek grupları ve iller merak ediliyor. TÜRKŞEKER sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni işçi alımı başvuru takvimi de belli oldu. Peki TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illere alım yapılacak? İşte, işçi alımına ilişkin detaylar…

TÜRKŞEKER işçi alımı 2025: İşçi alımı hangi illere yapılacak, başvuru şartları neler? - 1

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru tarihleri açıklandı. Kurum bünyesinde 14 farklı ilde 17 farklı iş yerinde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacak. İşçi alımında adayların özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Başvuru işlemleri İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ağrı, Ankara, Burdur, Eskişehir, Kastamonu, Kars, Malatya alım yapılacak iller arasında yer alıyor. İşte, TÜRKŞEKER İŞKUR işçi alımına ilişkin bilgiler…

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TÜRKŞEKER işçi alımı 2025: İşçi alımı hangi illere yapılacak, başvuru şartları neler? - 2

TÜRKŞEKER 111 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 4 gün açık kalacak. Başvuru işlemleri 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER A.Ş bünyesindeki 14 ilde 17 farklı işyerinde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü 111 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi alımı ilanı yayımlandıktan sonra özel ve genel şartlar belli olacak. İşçi alımı yapılacak yerler  ve kadrolar şu şekilde;

TÜRKŞEKER işçi alımı 2025: İşçi alımı hangi illere yapılacak, başvuru şartları neler? - 3

AĞRI 3

ANKARA 11

BURDUR 8

ERCİŞ 5

EREĞLİ 10

ESKİŞEHİR 10

ILGIN 10

KARS 8

KASTAMONU 11

TÜRKŞEKER işçi alımı 2025: İşçi alımı hangi illere yapılacak, başvuru şartları neler? - 4

MALATYA 3

SUSURLUK 7

UŞAK 8

YOZGAT 10

ANKARA MAKİNE 3

TURHAL 1

ANKARA EMAF 2

AFYONKARAHİSAR 1

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