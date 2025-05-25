TÜRKŞEKER işçi alımı 2025: İşçi alımı hangi illere yapılacak, başvuru şartları neler?

TÜRKŞEKER 111 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 4 gün açık kalacak. Başvuru işlemleri 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.



TÜRKŞEKER A.Ş bünyesindeki 14 ilde 17 farklı işyerinde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü 111 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi alımı ilanı yayımlandıktan sonra özel ve genel şartlar belli olacak. İşçi alımı yapılacak yerler ve kadrolar şu şekilde;