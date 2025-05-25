TÜRKŞEKER işçi alımı 2025: İşçi alımı hangi illere yapılacak, başvuru şartları neler?
TÜRKŞEKER, Nisan ayında 1.658 işçi alımı için başvuruları toplamıştı. Kura çekimi beklenirken 111 yeni işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşçi alımı yapılacak meslek grupları ve iller merak ediliyor. TÜRKŞEKER sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni işçi alımı başvuru takvimi de belli oldu. Peki TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illere alım yapılacak? İşte, işçi alımına ilişkin detaylar…
TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru tarihleri açıklandı. Kurum bünyesinde 14 farklı ilde 17 farklı iş yerinde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacak. İşçi alımında adayların özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Başvuru işlemleri İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ağrı, Ankara, Burdur, Eskişehir, Kastamonu, Kars, Malatya alım yapılacak iller arasında yer alıyor. İşte, TÜRKŞEKER İŞKUR işçi alımına ilişkin bilgiler…