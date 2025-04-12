TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Söz konusu işçi alımı için başvurular,e Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 1

Türkşeker, 1685 işçi istihdamı için ilan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklama ardından TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru sürecinin ayrıntıları resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı.

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TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 2

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 3

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 4

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

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