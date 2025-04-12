TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Söz konusu işçi alımı için başvurular,e Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Türkşeker, 1685 işçi istihdamı için ilan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklama ardından TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru sürecinin ayrıntıları resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı.