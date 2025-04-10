Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman? 1685 işçi istihdam edilecek
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman?
Kamu kurumları perosnel alımları yapmaya devam ediyor. Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Söz konusu alımların ilan edilmesinin ardından adaylar da başvuru tarihlerinin yanı sıra aranacak şartları da merak ediyor. İşte, Türkşeker işçi alımı hakkında bilgiler...