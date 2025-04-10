Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman? 1685 işçi istihdam edilecek

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman?

Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman? 1685 işçi istihdam edilecek - 1

Kamu kurumları perosnel alımları yapmaya devam ediyor. Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Söz konusu alımların ilan edilmesinin ardından adaylar da başvuru tarihlerinin yanı sıra aranacak şartları da merak ediyor. İşte, Türkşeker işçi alımı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman? 1685 işçi istihdam edilecek - 2

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkşeker işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman? 1685 işçi istihdam edilecek - 3

HANGİ İLLERDE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman? 1685 işçi istihdam edilecek - 4

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşçi alımı için aranan başvuru şartları henüz açıklanmadı.

Türkşeker işçi alımı başvuru şartlarının birkaç gün içinde netlik kazanması İŞKUR üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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