Türkşeker işçi alımı canlı kura çekimi başlıyor: Türkşeker işçi alımı sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TÜRKŞEKER işçi alımı kura çekimi için başvuru yapan adayların beklediği gün geldi çattı. 1.685 kişilik işçi alımı için kabul edilen adayların listesi canlı kura çekimi ardından ilan edilecek. Peki, Türkşeker işçi alımı canlı kura çekimi saat kaçta başlayacak? Kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Türkşeker işçi alımı canlı kura çekimi başlıyor: Türkşeker işçi alımı sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

Türkşeker bünyesinde 1.685 sürekli işçinin istihdam edileceği açıklanmıştı. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrilmişti. Yapılan açıklamaya göre, işçiler kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak?

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Türkşeker işçi alımı canlı kura çekimi başlıyor: Türkşeker işçi alımı sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURASI SAAT KAÇTA?

TÜRKŞEKER işçi alımı kura takvimini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI CANLI KURA İÇİN TIKLAYIN

Türkşeker işçi alımı canlı kura çekimi başlıyor: Türkşeker işçi alımı sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 3
Türkşeker işçi alımı canlı kura çekimi başlıyor: Türkşeker işçi alımı sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 4

TÜRKŞEKER'DEN KURA AÇIKLAMASI

Türkşeker sürecin ayrıntılarını duyurular sayfasından paylaştı. "SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NİHAİ BELGE KONTROL SONUÇLARI VE KURA İŞLEMLERİ" başlıklı duyuruda kura tarihi ve saatine yer verildi. Yapılan açıklamada;

"Teşekkülümüze Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve      Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak açıktan 1.685 Sürekli İşçi alımı için     16 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan iş ilanlarına başvurular tamamlanmıştır. Belge teslimine dair duyuru Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde listelerle birlikte 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştır. 29 Nisan 2025 – 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında belge kabulü, 6 –14 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise belge kontrol işlemleri gerçekleştirilmiş olup sonuçlar sonuc.turkseker.gov.tr internet sitesinde 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. Belge kontrol işlemleri sonucunda ilan şartlarına uygun olmadığı gerekçesi ile başvurusu kabul edilmeyen adayların itirazları; sinav@turkseker.gov.tr e-posta adresi üzerinden 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 23:59’a kadar kabul edilmiş olup gerçekleştirilen kontrollere müteakip nihai belge kontrol sonuçları sonuc.turkseker.gov.tr internet sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili Yönetmelik’in 12’nci maddesi hükmüne istinaden Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru yapılan ilanların adayları arasından 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da aşağıda verilen adreste noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek olup adaylar kura çekimini yerinde izleyebileceklerdir. 

Türkşeker işçi alımı canlı kura çekimi başlıyor: Türkşeker işçi alımı sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 5

Noter kura işlemlerine dair sonuçlar 30 Mayıs 2025 tarihinde Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Bununla birlikte işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından az başvuru yapılan ilanların adayları ise ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince kuraya tabi tutulmayacaktır. İşbu işçi alımı ilanlarına yapılan başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. " denildi.

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