Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak? 1685 işçi alınacak

Kamu kurumlarının işçi ve memur alımları devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizin köklü kurumlarından Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam sağlayacak. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor. İşte, Türkşeker işçi alımı kura çekimi hakkında bilgiler...