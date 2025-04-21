Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak? 1685 işçi alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 1685 daimi işçi alımına yönelik başvuru süreci sona erdi. Çeşitli illerde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlara yönelik İŞKUR başvuruları sona ererken şimdi ise işçi adayları noter huzurunda yapılacak resmi kura çekimine odaklandı. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman?

Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak? 1685 işçi alınacak - 1

Kamu kurumlarının işçi ve memur alımları devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizin köklü kurumlarından Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam sağlayacak. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor. İşte, Türkşeker işçi alımı kura çekimi hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak? 1685 işçi alınacak - 2

Türkşeker işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirildi.

Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak? 1685 işçi alınacak - 3

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkşeker işçi alımı kuraların ne zaman çekileceğine ilişkin kurumdan henüz bir açıklama gelmedi.

18 Nisan'da başvuruların tamlanmasıyla birlikte Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ işçi alımı kura çekilişine yönelik bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak? 1685 işçi alınacak - 4

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.

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