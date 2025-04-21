Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak? 1685 işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 1685 daimi işçi alımına yönelik başvuru süreci sona erdi. Çeşitli illerde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlara yönelik İŞKUR başvuruları sona ererken şimdi ise işçi adayları noter huzurunda yapılacak resmi kura çekimine odaklandı. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman?
Kamu kurumlarının işçi ve memur alımları devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizin köklü kurumlarından Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam sağlayacak. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor. İşte, Türkşeker işçi alımı kura çekimi hakkında bilgiler...