TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşbu işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir." ifadelerine yer verdi.