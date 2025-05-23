TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru sürecinin soan ermesi ardından gözler kura takvimine çevrildi. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılacak kura çekimiyle TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilecek kişiler belirlenecek. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkşeker çeşitli illerde 1658 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye Şeker Fabrikaları başvuru işlemleri 14-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura süreci için bekleyiş başladı.