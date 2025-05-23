TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru sürecinin soan ermesi ardından gözler kura takvimine çevrildi. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılacak kura çekimiyle TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilecek kişiler belirlenecek. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Türkşeker çeşitli illerde 1658 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye Şeker Fabrikaları başvuru işlemleri 14-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura süreci için bekleyiş başladı.

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TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

TÜRKŞEKER işçi alımı kura takvimini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre,  29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İŞÇİ ALIMI KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yayımlanan ilanda; "Kura tarihi, yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

TÜRKŞEKER işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

İşbu işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir." ifadelerine yer verdi.

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