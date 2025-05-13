Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu? Türkşeker işçi alımında son durum
Türkşeker'in işçi alımı süreci devam ediyor. Başvurularını tamamlayıp belgelerini ileten adaylar, kura çekim tarihini araştırıyor. Peki,Türkşeker kura çekimi ne zaman yapılacak? Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu?
Türkşeker'in 1.685 sürekli işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adayların ilgisi, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine yöneldi.