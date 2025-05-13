Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu? Türkşeker işçi alımında son durum

Türkşeker'in işçi alımı süreci devam ediyor. Başvurularını tamamlayıp belgelerini ileten adaylar, kura çekim tarihini araştırıyor. Peki,Türkşeker kura çekimi ne zaman yapılacak? Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu?

Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu? Türkşeker işçi alımında son durum - 1

Türkşeker'in 1.685 sürekli işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adayların ilgisi, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine yöneldi.

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Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu? Türkşeker işçi alımında son durum - 2

Belge kontrol süreci tamamlandıktan sonra, başvuru sayısı açık kadro sayısının dört katını aşarsa noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu? Türkşeker işçi alımında son durum - 3

Kura çekimi tarihi, yeri ve saati Türkşeker'in resmî internet sitesi olan www.turkseker.gov.tr adresinden duyurulacak.

Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu? Türkşeker işçi alımında son durum - 4

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.

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