Türkşeker kura çekim tarihi belli oldu mu? Türkşeker işçi alımında son durum

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:



İş makineleri operatörü,



Tır şoförü,



Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,



Kamyon şoförü,



Makine bakım onarım teknisyeni,



Elektrik teknisyeni,



Bilgisayarlı makine teknisyeni,



Metal teknolojisi teknisyeni,



Döküm işçisi,



Ambar işçisi,



İdari destek görevlisi,



Destek görevlisi,



Kimya teknisyeni,



Talaşlı imalat teknisyeni,



Torna-Freze ve CNC işçisi,



İnşaat teknisyeni,



Meydan ve sevk işçileri,



Endüstriyel otomasyon teknisyeni,



Montaj kaynak işçisi.