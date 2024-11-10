Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu yaptı. Duman atarak tırmanan uçaklar, dönüş ve alçalış hareketlerinde izleyenleri hayran bıraktı. Konyaaltı Sahili’nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi.

Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 1

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Ata’ya saygı uçuşu gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 2

Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, etkili olan yağmura rağmen Konyaaltı Sahili semalarında uçuş yaptı.

Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Antalya’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ata'ya saygı uçuşu nefesleri kesti.

Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 4

Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 5
Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 6

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi.

Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 7
Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu - 8
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