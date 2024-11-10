Türk Yıldızları’ndan Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu yaptı. Duman atarak tırmanan uçaklar, dönüş ve alçalış hareketlerinde izleyenleri hayran bıraktı. Konyaaltı Sahili’nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi.
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Ata’ya saygı uçuşu gerçekleştirdi.