'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı

Bursa'da turşusuyla ünlenen Gedelek Mahallesi, 4 aylık turşu sezonunda ortaya çıkan iş gücü açığı nedeniyle göç alıyor. Turşu sezonunda köyün nüfusunun 2 katına çıktığını söyleyen muhtar Mehmet Dönmez, “Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç alan bir köydür” dedi.

DHA 18.09.2021 - 14:23

'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 1
Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi, Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 2
Turşusu ile ünlenen mahallede, mayıs ile ekim ayları arasında yüz binlerce ton turşuyu yapmak için yoğun mesai harcanıyor.
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 3
Sezonun başlamasıyla ortaya çıkan iş gücü açığı, çevre ilçe ve illerden gelen mevsimlik işçilerle karşılanıyor.
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 4
Toplamda 70 turşu imalathanesi bulunan, 1600 kişinin yaşadığı Gedelek'in nüfusu, mayıs ile ekim ayları arasında 3 bine çıkıyor.
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 5
Sezonluk gelen işçilerin bazıları mahallerinde, birçoğu ise Orhangazi ve çevre ilçelerde kiraladıkları evlerde kalıyor.
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 6

"TURŞUNUN ADINI DUYAN KÖYÜMÜZE GELİYOR"

Ailelerinin geçimlerini turşu ile karşıladıklarını söyleyen üretici Yakup Yalçın, "Sezon, yoğun geçiyor. Köyümüze gelen işçiler bize, biz de onlara bu destek sağlıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı turşu olduğu için burası dünyaca ünlü bir yer. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında buraya çok sayıda insan gelir" dedi.

'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 7

"NÜFUS 3 BİNE KADAR ÇIKIYOR"

Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Turşumuz, 1950'li yıllardan başlayarak bu zamana kadar gelmiştir. Bundan sonra da bizler ve bizden sonraki gelen nesiller olarak turşuyu daha da iyi yerlere götürmek istiyoruz. Gedelek'in normalde nüfusu bin 700 civarlarında. Turşu sezonu başladığı zaman nüfusumuz 3 bin kişiye kadar çıkıyor." 

'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 8

"NEFES ALACAK ZAMANIMIZ KALMIYOR"

Turşu sezonu bitene kadar farklı illerden mevsimlik işçiler geldiğini belirten Yalçın, "Hem çalışmak isteyen kadınlar evlerine destek oluyorlar hem de bize destek oluyorlar. Haziranda başlayan turşu sezonu, temmuzun ortasından sonra yoğunlaşır. Bir yandan mal gelir bir yandan temizlenir bir taraftan işlemesi olur. Nefes alacak zamanımız kalmıyor" dedi.
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 9

Bazı günler işleri yetiştiremediklerini söyleyen Yalçın, "Sabah 8'de başlarız, akşam 11'e kadar çalışmaya devam ederiz. Bu yaklaşık 4 ay sürüyor. Turşu sezonu bittikten sonra herkes kendi turşusunu çıkarıp satmaya başlıyor. Gedelek'in ismini duyan, turşunun ismini duyan köyümüze geliyor. Buradan aldıkları turşudan memnun kalarak geri gidiyorlar” diye konuştu.

'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 10
Gedelek Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Dönmez ise “Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç alan bir köydür. Köyümüzde istihdam vardır. Gençlerimiz ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız vardır. Burası küçük bir İstanbul'dur" dedi.
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 11
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 12
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 13
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 14
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 15
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 16
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 17
'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı - 18

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