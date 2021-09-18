'Turşu göçü' mahallede nüfusu ikiye katladı

"NÜFUS 3 BİNE KADAR ÇIKIYOR"

Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Turşumuz, 1950'li yıllardan başlayarak bu zamana kadar gelmiştir. Bundan sonra da bizler ve bizden sonraki gelen nesiller olarak turşuyu daha da iyi yerlere götürmek istiyoruz. Gedelek'in normalde nüfusu bin 700 civarlarında. Turşu sezonu başladığı zaman nüfusumuz 3 bin kişiye kadar çıkıyor."