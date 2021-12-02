'Turuncu kar kaplanları'nın 2 bin rakımda zorlu mücadelesi

"EN ZOR GÖREV YERİMİZ CANKURTARAN MEVKİSİ"

Ekip arkadaşları ile olumsuz hava koşullarında büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Bedri Kırmızıtoprak, "15 Kasım'dan 15 Nisan'a kadar kış programını uyguluyoruz. Bizim en zor görev yerimiz; bulunduğumuz Pülümür Cankurtaran mevkisidir. Hem tipi hem yoğun yağış hem de sis ekipler açısından çok zorlu geçmektedir. Özellikle tipide arkadaşlarımız yoğun bir mücadele veriyor. Önce kar küreme sonra buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama yapıyoruz. Vatandaşların evlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gereken azmi göstermekteyiz" dedi.