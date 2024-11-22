"Turuncu kod" Antalya'yı vurdu: 24 saatte 125,7 kilogram yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), turuncu kod uyarı yaptığı Antalya'da 6 ilçeden Serik'te sabah şiddetlenen yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu. İş yerlerini su bastı. Son 24 saatte 125,7 kilogram yağışla Türkiye genelinde en fazla yağış alan ikinci merkez olan Serik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya Valiliği tarafından aşırı yağış beklentisiyle turuncu kod uyarısı yapılan 6 ilçeden Serik'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.