"Turuncu kod" Antalya'yı vurdu: 24 saatte 125,7 kilogram yağış

"MADDİ HASAR VAR"

Pasajdaki esnaflardan İbrahim Tatar, "Sağanak sonrası pasajımıza ve dükkanlarımıza su doldu. İmkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Her kış yağmur yağdığında aynı sıkıntıyı yaşıyorduk ve bu kış da yaşamaya başladık. İş yerlerimizde maddi hasar var. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.