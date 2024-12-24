"Turuncu kod" uyarısı engel olamadı: "21 yıldır her gün denize geliyorum"
Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Konyaaltı Sahili'ne akın eden vatandaşlar güneşli hava ve denizin keyfini çıkardı.
21 yıldır her gün denize geldiğini belirten 76 yaşındaki emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan, "Bu yıl 345 gün ile yeni bir rekor kırdım. Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.