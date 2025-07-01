TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları: TUS ek tercih işlemleri ne zaman, nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) geride bıraktığımız mart ayında gerçekleşmişti. Adaylar 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yaptı ve 3 Haziran'da yerleştirme sonuç bilgisi paylaşıldı. Herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için TUS 1. dönem ek yerleştirme süreci de başladı. ÖSYM TUS ek kontenjanları paylaştı. Peki, 1. dönem TUS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?