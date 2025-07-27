TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınav süresi ve saati: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru?

Tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği TUS uygulamasına katılıyor. TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi ile Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki alt sınavdan oluşur. Her iki sınavda da adaylara 100'er soru yöneltiliyor. Sınavda adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular yer alıyor. Peki, TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınav süresi ve saati: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru? - 1

TUS, yılda iki defa uygulanıyor. 1. dönem TUS sınavı mart ayında gerçekleşti. ÖSYM tarafından 2. dönem TUS sınavı ise ağustos ayında olacak. Başvuruları 2-9 Temmuz tarihleri arasında alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı 135 dakika sürüyor. TUS sonuçlarına göre puanı 45 ve üzeri olanlar tercih başvurusunda bulunabiliyor. İşte, 2. dönem TUS sınavı hakkında detaylar...

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TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınav süresi ve saati: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru? - 2

2. DÖNEM TUS NE ZAMAN?

2025 yılının ikinci ve son TUS uygulaması 17 Ağustos günü saat 10:15'te olacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. 2. dönem TUS sınav giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün kadar önce ÖSYM sayfasından yayımlanacak.

TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınav süresi ve saati: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru? - 3

TUS SÜRELERİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı; Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki alt snavdan oluşuyor.

İki sınavda da 100 soru soruluyoe ve snavlar ayrı arı 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürüyor. Bunas göre ilk sınav 12:30'da, ikinci sınav da 17:00'de son bulacak.

TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınav süresi ve saati: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru? - 4

2. DÖNEM TUS SONUÇ TARİHİ

Ağustos ayında uygulanacak TUS sınavının sonuçları 12 Eylül günü duyurulacak. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntülenecek.

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