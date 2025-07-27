TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınav süresi ve saati: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru?
Tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği TUS uygulamasına katılıyor. TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi ile Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki alt sınavdan oluşur. Her iki sınavda da adaylara 100'er soru yöneltiliyor. Sınavda adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular yer alıyor. Peki, TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?
TUS, yılda iki defa uygulanıyor. 1. dönem TUS sınavı mart ayında gerçekleşti. ÖSYM tarafından 2. dönem TUS sınavı ise ağustos ayında olacak. Başvuruları 2-9 Temmuz tarihleri arasında alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı 135 dakika sürüyor. TUS sonuçlarına göre puanı 45 ve üzeri olanlar tercih başvurusunda bulunabiliyor. İşte, 2. dönem TUS sınavı hakkında detaylar...