TUS ne zaman? 2025 TUS 2. dönem sınav süresi ve saati: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru?

TUS SÜRELERİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı; Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki alt snavdan oluşuyor.



İki sınavda da 100 soru soruluyoe ve snavlar ayrı arı 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürüyor. Bunas göre ilk sınav 12:30'da, ikinci sınav da 17:00'de son bulacak.