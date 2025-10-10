TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2. dönem TUS boş kontenjanlar ve taban puanları
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem uygulaması ardından tercihler alınmıştı. Adayların beklediği 2. dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarda yerleşilen program ve tabana puanları, kontenjanlar yer alıyor. İşte, TUS sonuç sorgulama ekranı...
2. dönem TUS tercihleri 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 10 Ekim'de ilan edildi. Buna göre adayların görev yapacakları üniversite ve branşlar duyuruldu. Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor. TUS boş kontenjanlar ve yerleştirme sonuçları...