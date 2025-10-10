TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2. dönem TUS boş kontenjanlar ve taban puanları

TUS NEDİR?

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri için ÖSYM tarafından uygulanan sınav türüdür. Uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini sınayan sorular yer alıyor.

TUS uygulaması yılda iki defa gerçekleşiyor.