TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.



Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Şehitlerden 4'nün TUSAŞ çalışanı, birinin ise teröristler tarafından gasp edilen taksinin şoförü olduğu öğrenildi.

VİDEO: TUSAŞ neden önemli?