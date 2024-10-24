TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Öte yandan terör saldırısına ilişkin yürek yakan bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şehit Zahide Güçlü'nün eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye çıktığı sırasında teröristlerin hedefi olduğu öğrenildi.

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 1

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. 

Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Şehitlerden 4'nün TUSAŞ çalışanı, birinin ise teröristler tarafından gasp edilen taksinin şoförü olduğu öğrenildi.

VİDEO: TUSAŞ neden önemli? 

TÜRKİYE HABERLERİ

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 2

MAKİNE MÜHENDİSİ ZAHİDE GÜÇLÜ

Zahide Güçlü 37 yaşındaydı.

TUSAŞ'ta makine mühendisi olarak çalışıyordu. 

Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye çıkan kadın teröristlerin hedefi oldu.

Ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 3

TAKSİ ŞOFÖRÜ MURAT ASLAN

Saldırıda şehit olanlardan biri de teröristlerin gasbettiği taksinin şoförü Murat Arslan'dı.

Babasına ait taksi durağında; kardeşiyle birlikte çalışıyordu.

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 4

Murat Arslan'ın cansız bedeni taksinin bagajında bulundu.

Acı haberi alan babası büyük üzüntü yaşadı.

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 5

CENGİZ COŞKUN

Şehit Cengiz Coşkun da evli ve 1 çocuk babasıydı.

TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak çalışıyordu.

Sivaslı olan Coşkun uzun süredir ailesiyle beraber Ankara'da yaşıyordu..

Coşkun için Ankara'da cenaze töreni düzenlenecek.

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 6

ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN

Ankara'nın Sincan ilçesinde de şehit acısı var.

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Atakan Şahin Erdoğan'ın ailesinin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı.

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 7

Şehit için ilçede tören yapılacak. Cenazesi daha sonra Cimşit Mezarlığı’nda defnedilecek.

TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş - 8

TUSAŞ görevlisi Hasan Hüseyin Cambaz'ın da ailesi yasta.

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