TUSAŞ saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu: Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gitmiş
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Öte yandan terör saldırısına ilişkin yürek yakan bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şehit Zahide Güçlü'nün eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye çıktığı sırasında teröristlerin hedefi olduğu öğrenildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.
Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Şehitlerden 4'nün TUSAŞ çalışanı, birinin ise teröristler tarafından gasp edilen taksinin şoförü olduğu öğrenildi.