TUSAŞ saldırısının üzerinden bir yıl geçti: "Her saniye bize bir yıldan daha uzun geldi"

"GÖKBEY'DE ÖNEMLİ PAYI VAR"

Yalçın Ekici, eşinin helikopter projelerinde çalıştığını söyleyerek, "GÖKBEY üzerinde çalışıyordu. Ana işi yurt dışından tedarik ettiğimiz parçaları yerli ve milli imkanlarla ürettirip entegre etmekti." dedi.

GÖKBEY helikopterinde kritik ürünlerin yerleştirilmesinde eşinin önemli bir payı olduğunu anlatan Ekici, "Erkek egemen dünyada başarılı olan, hiç pes etmeden çalışan, çok mücadeleci biriydi. Ekip ruhuna çok değer verirdi." ifadelerini kullandı.

Ekici şöyle devam etti:

"- Kızımız Ece 6 yaşında lenfoma atlattı. Kızımızın saçları uzundu. Ece'nin hastalığını öğrenmeden kısa bir süre önce, bağışçı olarak kızımızın saçlarını kestik. O saçları bağışladık, onunla bir peruk yapılsın kanser hastalarına diye. Sonra başımıza böyle bir hastalık geldi.

- Tabii aile olarak çok etkilendik, çok yıprandık. Çok genç yaşta kaybettik Zahide'yi ama hayatında o kadar acıyı ve mutluluğu yaşadı ki sanki dolu dolu ve çok hızlı yaşadı gibi düşünüyorum.

- Kızımızın hastalığından sonra da; LÖSEV'e, KAÇUV'a sürekli yardım etti. Herkese elindekinin son kuruşuna kadar yardım eden bir insandı. Melek gibiydi."