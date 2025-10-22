TUSAŞ saldırısının üzerinden bir yıl geçti: "Her saniye bize bir yıldan daha uzun geldi"
Havacılık ve uzay sanayisinde projeler geliştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) saldırısının üzerinden bir yıl geçti. TUSAŞ yerleşkesine beş şehit için anıt yapıldı.
İnsansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR, taarruz helikopteri ATAK, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ileri seviye jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi projelerin geliştirilip üretildiği TUSAŞ'a, 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının üzerinden bir yıl geçti.