TUSAŞ'ta ne oldu, nerede? TUSAŞ nedir, ne demek? (TUSAŞ saldırısıyla ilgili son durum)
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ankara'da bulunan TUSAŞ'ta silah sesleri duyulmasıyla birlikte birçok kişi "TUSAŞ'ta ne oldu? TUSAŞ nedir, nerede?" gibi sorgulamalar yapılmaya başladı. Peki, TUSAŞ'ta ne oldu? TUSAŞ nedir, ne demek?
TUSAŞ'ta ne olduğuyla ilgili sorgulamalar internette hız kazandı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde silah sesleri duyuldu ve patlama meydana geldiği belirtildi. Peki, TUSAŞ'ta ne oldu? TUSAŞ nedir, ne demek?