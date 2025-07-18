TÜSEB 100 işçi alımı başvuru ekranı: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere 100 personel alımı yapılıyor. Bunların 54'ü farklı kategorilerde işçi temini olurken 46'sı ise Araştırmacı ve Ar-Ge uzmanı alanında personel ihtiyacını karşılamaya yönelik gerçekleşecek. İşçi alımında KPSS şartı bulunurken personel temininde ise yabancı dil yeterlilik sınav puanı isteniyor. Peki, TÜSEB işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
TÜSEB personel alımı ilanı yayımlandı. 54'ü; Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Biyolog, Eczacı, İstatistikçi, Kimyager, Mühendis, Veteriner, Tekniker, Teknisyen ve Hizmetli branşlarında olacak. 46 personel alımı da Ar-Ge Uzmanı ile Araştırmacı katergorisinde yapılacak ve başvurular iki ilan için de 21 Temmuz'da başlayacak. İşte, TÜSEB işçi ve personel alımı koşulları ve detayları...