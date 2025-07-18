TÜSEB 100 işçi alımı başvuru ekranı: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Genel Şartlar

1.Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa

geçirilmiş olmak,

5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmamak.

6. Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanları için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir

yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç

edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.



TÜSEB 46 PERSONEL ALIMI KILAVUZU