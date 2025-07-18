TÜSEB 100 işçi alımı başvuru ekranı: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere 100 personel alımı yapılıyor. Bunların 54'ü farklı kategorilerde işçi temini olurken 46'sı ise Araştırmacı ve Ar-Ge uzmanı alanında personel ihtiyacını karşılamaya yönelik gerçekleşecek. İşçi alımında KPSS şartı bulunurken personel temininde ise yabancı dil yeterlilik sınav puanı isteniyor. Peki, TÜSEB işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

TÜSEB 100 işçi alımı başvuru ekranı: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 1

TÜSEB personel alımı ilanı yayımlandı. 54'ü; Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Biyolog, Eczacı, İstatistikçi, Kimyager, Mühendis, Veteriner, Tekniker, Teknisyen ve Hizmetli branşlarında olacak. 46 personel alımı da Ar-Ge Uzmanı ile Araştırmacı katergorisinde yapılacak ve başvurular iki ilan için de 21 Temmuz'da başlayacak. İşte, TÜSEB işçi ve personel alımı koşulları ve detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

TÜSEB 100 işçi alımı başvuru ekranı: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 2

TÜSEB İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Biyolog, Eczacı, İstatistikçi, Kimyager, Mühendis, Veteriner, Tekniker, Teknisyen ve Hizmetli kadrolarına KPSS puan türü ile işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden 21-25 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Alımlar İstanbul ve Ankara'da iş başı yapacak. Yapılacak sınav için tarih ve yer bilgisi de https://www.tuseb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

TÜSEB 54 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

TÜSEB 100 işçi alımı başvuru ekranı: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 3

46 PERSONEL ALIMI TARİHİ VE ŞARTLARI

TÜSEB 46 Ar-Ge uzmanı ve Araştırmacı ilanına başvurular 21 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında adresten, posta yolu veya kargo ile alınacak. Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Şahsen başvurular Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL adresine yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adaylara sözlü sınav uygulaması yapılacak. Sınava ilişkin detaylar ise Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/İnsan Kaynakları sayfasından duyurulacak.

TÜSEB 100 işçi alımı başvuru ekranı: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 4

Genel Şartlar

1.Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmamak.
6. Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanları için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir
yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.

TÜSEB 46 PERSONEL ALIMI KILAVUZU

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