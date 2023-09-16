Tuşlu telefonlar geri mi dönüyor? Hurdası bile para ediyor

"ÜST MODEL TELEFONUNU TUŞLU TELEFONLA TAKAS EDİYORLAR"

Caddedeki telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerinin sahibi İhsan Akdoğan, tuşlu telefonların yeniden moda olduğunu dile getirdi.

Akdoğan, "Tuşlu telefonu genellikle öğrenciler, yaşlılar, askerler kullanıyor. Kullanımının kolay olması, bataryası uzun süre bitmediği için tercih ediliyor. Üst model telefonunu tuşlu telefonla takas edenler var. Sıfır telefon 700 liradan bin 500 liraya, ikinci el telefon fiyatları da 300 liradan 700 liraya kadar satılıyor. Tuşlu telefon eskisi kadar bulunmuyor. Biz de eski telefonları tamir edip satıyoruz. Sıfır ürünler var ama eski telefonların kalitesi daha iyi. Her gün en az 10 kişi gelip, tuşlu telefon hakkında bilgi alıyor. Satın alan çok fazla." diye konuştu