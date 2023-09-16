Tuşlu telefonlar geri mi dönüyor? Hurdası bile para ediyor
Gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan tuşlu telefonlar, batarya süresinin uzunluğu, kullanım kolaylığı, fiyatının uygunluğu gibi nedenlerin yanı sıra sosyal medyadan uzak kalmak isteyenler tarafından yeniden tercih edilmeye başlandı. İkinci el telefon satan ve tamiri yapan iş yerlerinin vitrininde bin 500 liraya kadar alıcı bulan tuşlu telefonların hurdası da yedek parça amacıyla kullanımından dolayı sahibine para kazandırmaya başladı.
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan tuşlu telefonlar yeniden popüler olmaya başladı.