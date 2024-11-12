Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir daireden tüten duman üzerine yangın ihbarında bulunuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, girdikleri dairede uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Kiracıların merdiven altına sakladığı kilolarca uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddelere el konuldu. Polis kaçan şüphelileri arıyor.
İstanbul’da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.
Olay, Avcılar’daki Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.