Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir daireden tüten duman üzerine yangın ihbarında bulunuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, girdikleri dairede uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Kiracıların merdiven altına sakladığı kilolarca uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddelere el konuldu. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı - 1

İstanbul’da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.

Olay, Avcılar’daki Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

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Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı - 2

Binanın üst katında oturanlar, alt kattan duman geldiğini fark edip ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri kapısı açık evde yoğun duman ve koku olduğunu fark etti.

Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı - 3

Yangının mutfakta çıktığını fark eden itfaiye ekipleri diğer odaları kontrol ettiği sırada, salonda yerdeki örtü üzerinde uyuşturucu madde, hassas terazi, küçük poşetler, sıvı kimyasal maddeler olduğunu gördü.

Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından bu kez komşuların bilgisine başvurdu.

Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı - 5

Bina sakinlerinin evde oturan iki kişinin ellerinde kutu ve poşetlerle dışarı çıktığını söylemesi üzerine, bu kez apartmanda çalışma başlatıldı.

Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı - 6

Polis ekipleri bodrum kat merdivenlerinin altına gizlenmiş kilolarca uyuşturucu madde ve sıvı kimyasal madde ele geçirdi.

Tüten duman ele verdi! İtfaiye yangın ihbarına gitti, daire uyuşturucu imalathanesi çıktı - 7

Kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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