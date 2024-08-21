Tütsü kıvılcımı Yatağan'ı yaktı | Baba-oğulun ilk ifadesi: Tütsüye yaklaşık 1 litre su döktük
Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Son örnek Muğla Yatağan'dan. Yangına arıcılık yapan baba-oğlun neden olduğu ortaya çıktı. Arıları sakinleştirmek için yaktıkları tütsü önce otları tutuşturdu, sonra da ormana yayıldı. Tutuklanan baba ve oğlunun ifadesi de ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen baba , "Tütsüyü söndürdük, yangının bizden kaynaklandığını düşünmüyorum" dedi.
Yatağan'ın Yava Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 17 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz ve 135 personelle karadan müdahale edildi.