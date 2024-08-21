Tütsü kıvılcımı Yatağan'ı yaktı | Baba-oğulun ilk ifadesi: Tütsüye yaklaşık 1 litre su döktük

"BABAM TÜTSÜ İLE DUMAN VERDİ"

İlhan Şahin, savcılıktaki ifadesinde, "Yaklaşık 3 yıldan bu yana Yava Mahallesi'nde arıcılık yapmaktayız. Arılara şerbet vermek ve tütsü yakma şeklinde bakım yapmak için alana gittik. Babam tütsüyü yaktı. Tütsünün içine 'pünçürük' diye tabir ettiğimiz çam ağaçlarının kuruyan yapraklarından koydu. Devamında çakmakla yaktı. Kovanları açarak arılara şerbet verdim. Babam da bu sırada tütsü ile duman verdi. İşimiz bittikten sonra tütsüyü söndürmek için kapağını açtık. Üzerinde ellerimizi yıkadık. Kalan suyu da içine döküp söndürdük. Tütsüyü soğuttuktan sonra kovanların arkasına bırakıp, bana ait olan araçla araziden ayrıldık. Tütsüye yaklaşık 1 litre su döktük. Tamamen söndükten sonra kovanların arkasına bıraktık. Hatta tütsünün soğuduğunu da kontrol ettik" dedi.