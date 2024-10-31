Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı: Hiçbir örgütle ilgim yok
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sulh ceza hakimliğindeki ifadesine ulaşıldı. Soruşturmanın İstanbul'da insanlarda infial yaratma amacıyla yapıldığını iddia eden Özer, "Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum" dedi. Hakkında bugüne kadar hiç soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığını belirten Özer, Esenyurt Belediye Başkanı olarak 7 aydır görev yaptığını ve halkın iradesinin gasbedildiğini savundu. Sabah saat 05.30'daki operasyonla gözaltına alındığını söyleyen Özer, çağrılsaydı koşarak ifadeye geleceğini de kaydetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özer, ifadesinde profesör ünvanına sahip olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu devletin çeşitli kademelerinde çalıştığını ve üniversitelerde dekanlık yaptığını söyledi.
Hakkında bugüne kadar hiç soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığını, Esenyurt Belediye Başkanı olarak 7 aydır görev yaptığını anlatan Özer, halkın iradesinin gasbedildiğini savundu.