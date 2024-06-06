Tuva Cihangir Atasever kimdir, ne zaman uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu haziran ayında gerçekleştirilecek. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir, ne zaman uzaya gidecek?
Türkiye'nin yeni uzay misyonuna sayılı günler kaldı. Tarihi görevi bu kez Tuva Cihangir Atasever gerçekleştirecek. Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak.