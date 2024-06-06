Tuva Cihangir Atasever kimdir, ne zaman uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor

TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı uçuşu, hava şartlarının uygun olması durumunda 8 Haziran 2024’te, ABD’nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.



Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuşta astronotumuzu taşıyacak “VSS Unity” yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 14 kilometrelik bir yüksekliğe erişecek. Ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 85 km ile 90 km aralığında bir irtifaya ulaşacak.