Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu başladı
Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu başladı. Atasever’in içinde bulunduğu yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD’nin New Mexico eyaletinden havalandı. Yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması beklenen Galactic 07 ekibinde yer alan Atasever, 1 saat 10 dakika sürmesi beklenen uçuşta 7 deney gerçekleştirecek.
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.