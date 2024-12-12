Tüyler ürperten satırlar: Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış
Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı boğazını keserek katleden infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu'nun cinayet notları ortaya çıktı. Kocaoğlu'nun notlarında "İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum." yazdığı görüldü. Kocaoğlu'nun başka bir kadına yönelik cinayet tasarladığına ilişkin mektup da cüzdanında bulundu.
22 Haziran'da Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda bir kadın katledildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak konuşmak istedi.
Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.