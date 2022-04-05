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Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli

Mersin'de tüysüz olarak dünyaya gelmesi nedeniyle bir anda herkesin dikkatini çeken oğlağı veteriner Arif Aksay kontrol etti. Aksay, oğlağın derisinde kıl kökü olmadığı için yaşadığı süre boyunca tüylerinin çıkmayacağını söyledi. Bebek gibi bakım istediğini belirten Aksay, "Üzerinin kıyafetle desteklenmesi, güneşe çıktığı zaman koruyacak açık renkli kıyafetleri olması lazım" dedi.

Haberler - İHA 05.04.2022 - 10:54

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 1

6 gün önce 'in Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi.

Dünyaya gelen oğlaklardan tüylü olanı öldü, tüysüz olanı ise yaşadı. 

TÜYSÜZ DOĞDU, BEBEK GİBİ BAKILIYOR (VİDEO)

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 2

Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi.

Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak annesinden süt içmeye başladı. Duyan herkesin ilgisini çeken ve bugün 6 günlük olan tüysüz oğlağı ailenin hayvanlarına bakan veteriner hekim Arif Aksay kontrol etti. 

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 3

YAŞADIĞI SÜRE BOYUNCA TÜYSÜZ KALACAK

Göz kuruluğu olan oğlağa damla veren hekim Aksay, Tosun çiftine oğlağın kıl kökü olmadığı için hayvanın yaşadığı sürece büyük oranda tüysüz kalacağını belirtirken, oda sıcaklığında üzerine kıyafet giydirilerek ilgi göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 4

"YAŞAMASI İÇİN DERİNİN NEMLİ TUTULMASI GEREKİYOR"

Veteriner hekim Arif Aksay, "Gayet sağlıklı, iç organları gelişmiş, iştahı yerinde tüy olmadığı için kıl olmadığı için termal sirkülasyon yok. O yüzden deride çok çabuk kuruma oluyor. Ortamın nemli olması da çok önemli. O yüzden kantoran yağı ile değişik dermal pomatlarla derinin nemli tutulması gerekiyor yaşaması için. Özellikle göz kirpikleri oluşmadığı için gözde de kuruluk olur. O yüzden de devamlı nemli kalması, damlayla nemlendirilmesi lazım" dedi.

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 5

"GENETİK OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Tüysüz doğmasının herhangi bir hastalıktan veya gebeliği süresinde bir hasara maruz kaldığından olmadığına değinen hekim Aksay, genetik olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 6

Hayvanın bakımıyla ilgili bilgi de veren Aksay, "Bakımı devamlı üzerinde açık renkli kıyafetler olması, derinin nemli tutulması , güneşten ve sıcaktan korunması, soğuktan korunması lazım. Oda ısısında ve yumuşak zeminde tutulması lazım. Üzerinin kıyafetle desteklenmesi lazım. Güneşe çıktığı zaman koruyacak açık renkli kıyafetleri olması lazım. Fazla güneşte kalmaması gerekiyor" diye konuştu.

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 7

İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarına tekrarlayan Hüseyin Tosun ise, "İnşallah bu yaşar. Bizler de ilk defa görüyoruz, yıllardır Yörük'üz, Yaşım 56 ilk defa başımıza geldi. 6 gündür de bakıyoruz, inşallah böyle devam ederse bakarız. Ölmezse bakacağız, büyüteceğiz. İnşallah büyür" ifadelerini kullandı.

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli - 8

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