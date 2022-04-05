Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli

"YAŞAMASI İÇİN DERİNİN NEMLİ TUTULMASI GEREKİYOR"

Veteriner hekim Arif Aksay, "Gayet sağlıklı, iç organları gelişmiş, iştahı yerinde tüy olmadığı için kıl olmadığı için termal sirkülasyon yok. O yüzden deride çok çabuk kuruma oluyor. Ortamın nemli olması da çok önemli. O yüzden kantoran yağı ile değişik dermal pomatlarla derinin nemli tutulması gerekiyor yaşaması için. Özellikle göz kirpikleri oluşmadığı için gözde de kuruluk olur. O yüzden de devamlı nemli kalması, damlayla nemlendirilmesi lazım" dedi.