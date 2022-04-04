Tüysüz doğdu, bebek gibi bakılıyor

“ÇİFT BAŞLI HAYVANI GÖRDÜK BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK”

Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise "Benim yaşım 67, daha ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Bunu da Cenab-ı Allah buraya vermiş. Çift başlı hayvanı gördük, ama böyle bir şey görmedik” diye konuştu.