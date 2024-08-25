Tuz Gölü havzasında korkutan olay: Bir fışkırıp bir kayboluyor

Buradaki konu ile ilgili endişelenecek, paniğe kapılacak bir durum yok. Bölgede bazı yerlerde gaz çıkışları devamlı gözükürdü. Burada su alçalıp, yükseliyor. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Su malzemeyle beraber aşağıya iniyor, bu malzemeler gaz çıkışlarının yolunu kapatıyor.