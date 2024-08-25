Tuz Gölü havzasında korkutan olay: Bir fışkırıp bir kayboluyor
Aksaray'ın Tuz Gölü havzasında bir tarlada yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Çevredeki çiftçileri tedirgin eden olay hakkında Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, bu durumun karbondioksit çıkışından kaynaklandığını belirterek, “Endişelenecek, paniğe kapılacak bir durum yok” dedi.
Tuz Gölü Havzasındaki Yeşilova beldesinde bir tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki bir alana yayılıyor.