Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan ve başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor. Çekilme oranının yüzde 65'e yaklaştığını belirten uzmanlar, sulama konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirtiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 15:18

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 1

Ankara, Konya ve arasında yer alan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor.

Göl alanı, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor.

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 2

Gölle ilgili araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, Tuz Gölü ve çevresinde özellikle 2000 yılından itibaren yer altı ve yer üstü suyu miktarında çok çarpıcı bir azalma gözlendiğini söyledi.

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 3

'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Elhatip, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1750 metreküpe  gerilediğini vurgulayarak "Türkiye'nin su kaynaklarının zengin, yer altı ve yer üstü sularının bol, göllerinin ve akarsularının çok olduğunu söylüyorduk ama maalesef şu an küresel ısınma ve kuraklıkla su kaynakları kıtlığı yaşanan ülkeler arasına girdik” dedi.

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 4

Elhatip, 'de yağış bakımından en fakir bölgenin İç Anadolu, bölgenin en az yağış alan bölümünün de Tuz Gölü Havzası olduğunu da belirtti.

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 5

"GÖL YÜZDE 65 CİVARINDA ÇEKİLDİ"

Tuz Gölü'nün güneyde yer alan Toros Dağlarından yer altı sularıyla beslendiğini söyleyen Elhatip, "1980-2000'li yıllara bakıldığında Tuz Gölü'nü besleyen nehirler, yüzey suları ve yağışlar yeterliydi. Uydu fotoğrafları karşılaştırmasıyla gördük ki gölün su alanı 32 bin 552 hektara kadar düştü. Yani gölün çekilme oranı yüzde 65 civarında” diye konuştu.

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 6

Elhatip, kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek ve suyu en iyi şekilde kullanabilmek için insanları eğitmek gerektiğini belirtti.

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 7

“HANGİ ÜRÜN EKİLİRSE EKİLSİN PİRİNÇ TARLASI SULAR GİBİ SULAMA YAPILMAMALI"

Suyun nasıl işlenmesi gerektiğinden çiftçilerin hangi bitkileri ekmesine kadar her konuda eğitimler verilmesi gerektiğini belirten Elhatip, "Çiftçilerimizin az su tüketen bitkiler ekmeli. Hangi ürün ekilirse ekilsin pirinç tarlası sular gibi sulama yapılmamalı. Su kaynaklarımız planlı kullanılmalı. Kullanılmadığında ilk başta yüzey suları kayboluyor. Ülkemizdeki birçok sulak alanı kaybettik. Küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak aşırı yer altı suyu kullanımı su kaybımıza neden oluyor” şeklinde konuştu.

Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 8
Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 9
Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER