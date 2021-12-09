Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor

“HANGİ ÜRÜN EKİLİRSE EKİLSİN PİRİNÇ TARLASI SULAR GİBİ SULAMA YAPILMAMALI"

Suyun nasıl işlenmesi gerektiğinden çiftçilerin hangi bitkileri ekmesine kadar her konuda eğitimler verilmesi gerektiğini belirten Elhatip, "Çiftçilerimizin az su tüketen bitkiler ekmeli. Hangi ürün ekilirse ekilsin pirinç tarlası sular gibi sulama yapılmamalı. Su kaynaklarımız planlı kullanılmalı. Kullanılmadığında ilk başta yüzey suları kayboluyor. Ülkemizdeki birçok sulak alanı kaybettik. Küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak aşırı yer altı suyu kullanımı su kaybımıza neden oluyor” şeklinde konuştu.