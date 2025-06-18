Tuz Gölü'nde 2 bin flamingo öldü

SONDAJDAKİ SU AZALMIŞ

Bölgede inceleme yapan ekipler, kuluçkadan çıkan yavru flamingoların ölümleriyle karşılaştı.

Ölüm nedenlerinin de flamingoların üreme alanı olarak bilinen yere su taşıyan kanalı besleyen kaynaklardaki suyun bilinçsiz olarak tarımsal sulama da kullanıldığı ve yine kanalı beslemek için açılan sondaj kuyusundaki suyun azalmasından kaynaklandığı saptandı.

Şu ana kadar kuluçkadan çıkan 2 bin yavru flamingonun öldüğü tespit edildi.

4 yıl önce de aynı alanda yavru flamingo ölümlerinde artış gözlenmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kanalı beslemek üzere sondaj kuyusu açılmıştı.