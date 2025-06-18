Tuz Gölü'nde 2 bin flamingo öldü
Üç ile sınırı bulunan Tuz Gölü, son günlerde flamingo ölümleriyle gündemde. Flamingoların kuluçkalarından çıkan 2 bin yavru öldü.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor.
Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.
Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor.