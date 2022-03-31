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Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, eylül ayına kadar konaklayacakları kuluçka alanlarına geldi.

Haberler - DHA 31.03.2022 - 12:09

Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 1

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, 'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 2

HER YIL 30 BİN FLAMİNGOYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Göle göç eden flamingolardan bazıları gelmeye başladı. 

Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 3

GEÇEN YIL YAVRU FLAMİNGOLAR ÖLMÜŞTÜ

Bölgede yaşayan çiftçi Muammer Tosun, geçen yıl kuraklık nedeniyle yavru flamingoların öldüğünü belirterek, ''Geçen yıl kuraklık dolayısıyla Tuz Gölü havzasında suyumuz kalmamıştı. Suyun tükenmesinden dolayı flamingoların ölmesi bizleri çok üzdü. Bu yıl suların bol olması nedeniyle flamingoların sürüler halinde geldiğini görmek bizleri duygulandırdı'' diye konuştu.

Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 4
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 5
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 6
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 7
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 8
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 9
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 10
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 11
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 12
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 13
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 14
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 15
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - 16

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