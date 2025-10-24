Tuz taşı olarak keçilere yalatılıyordu: Türk beyliklerinin savaş alanındaki mezar taşlarıymış
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Tomağan Mezarlığı, Anadolu'daki beylikler döneminin kanlı savaşını ve kayıp askerlerini gün yüzüne çıkardı.
Orta Karadeniz'in köklü tarihine ışık tutan önemli bir olay, yapılan yeni araştırmalarla yeniden gündeme geldi. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından bölgede kurulan ikinci dönem Anadolu beyliklerinden Tacettinoğulları ile Hacıemiroğulları arasında yaşanan kanlı mücadele, Tokat yöresinde bulunan Tomağan (Tümen) Mezarlığı tarihe tanıklık ediyor.