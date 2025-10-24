Tuz taşı olarak keçilere yalatılıyordu: Türk beyliklerinin savaş alanındaki mezar taşlarıymış

"TÜRK-İSLAM MEZARLIĞI OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Tacettinoğulları ve Hacıemiroğulları beyliği arasındaki savaş hakkında bilgiler veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Turan, "Hacı Emir İbrahim Bey'in hastalığı sonrası yerine geçen oğlu Süleyman Bey ile yaşadığı taht mücadelesinden yararlanmak isteyen Tacettin Bey, Niksar'dan 12 bin kişilik ordusuyla sefere çıkar. Ancak Tomağan Mezarlığı'nda Süleyman Bey'in kurduğu pusu sonucu 3 bin askeriyle birlikte hayatını kaybettiği bilinmektedir. Daha önce "gavur mezarlığı" olarak bilinen yerin yapılan araştırmalarla Türk-Müslüman mezarlığı olarak tespit edildi. Yaklaşık 100 mezarın yeri kesin olarak belirlendi" dedi.