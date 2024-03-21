Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye başkanı kimdir? Tuzla Belediye başkan adayları
Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye Başkanı kimdir? Tuzla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Tuzla Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Tuzla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları..
TUZLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Tuzla Belediyesini 74.227 alınan oy ve %50.52 oy oranı ile AK Parti adayı Şadi Yazıcı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%50.52
- CHP%46.22
- Saadet Partisi%1.61
- BBP%1.04
- DSP%0.29
- Vatan Partisi%0.16
- Diğer%0.16