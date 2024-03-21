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Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye başkanı kimdir? Tuzla Belediye başkan adayları

Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye Başkanı kimdir? Tuzla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Tuzla Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Tuzla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları..

Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye başkanı kimdir? Tuzla Belediye başkan adayları - 1

TUZLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Tuzla Belediyesini 74.227 alınan oy ve %50.52 oy oranı ile AK Parti adayı Şadi Yazıcı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%50.52
  • CHP%46.22
  • Saadet Partisi%1.61
  • BBP%1.04
  • DSP%0.29
  • Vatan Partisi%0.16
  • Diğer%0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye başkanı kimdir? Tuzla Belediye başkan adayları - 2

TUZLA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı Kimdir?

1971 yılında Erzurum'da doğdu.1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da tamamladı.1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

Mezun olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla’da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Şadi Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak Tuzla Belediye Başkanı seçildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek görevini sürdüren Dr. Şadi Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ‘İnsanın Teknolojik Yalnızlığı’ , ‘Demokrasi’nin Kısa Tarihi’ ve ‘Demokrasi’nin Çok Kısa Tarihi’ isimli yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye başkanı kimdir? Tuzla Belediye başkan adayları - 3

TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞADİ YAZICI
  • EREN ALİ BİNGÖL
  • ÖZGÜR GÜNEŞ
  • MUSTAFA REMZİ SARIBAŞ
  • TURGUT ANDİÇ
  • KADİR GÜL
  • TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
  • SAİT TERZİ
  • GÜNGÖR ÇELİK
  • İBRAHİM GÖKAY
  • MELİH CAN GÖKMENOĞLU
  • AKIN GÜRKAN
  • HEDİYE ARSLAN
  • HAMİT ZENGİN
  • SALİH AKÇA
  • RESUL ALINMIŞ
  • MEHMET ÜNER
  • ALPASLAN ŞELİMAN
  • ÖMER FARUK KABARIK
  • CEYLAN YALÇIN
  • NECATİ TOSUN
  • ZERRİN ÖZTÜRK
Tuzla Belediyesi hangi partide? Tuzla Belediye başkanı kimdir? Tuzla Belediye başkan adayları - 4

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