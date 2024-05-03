Tuzla fayı için 7,1 büyüklüğünde deprem uyarısı: "Yakın zamanda kırılabilir"
Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanların uyarı ve çalışmaları devam ediyor. 2 bin yılda bir kırılan Tuzla fayına dikkat çeken uzmanlar, 50 kilometre olan fayın yakında kırılabilecek olduğunu açıkladı. Uzunluğu nedeniyle ise fayın 7,1 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
İzmir'deki 5 fay üzerinde yaklaşık 6 yıldır çalıştıklarını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir; İzmir, Güzelbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla fayları ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını söyledi.