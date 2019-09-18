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Tuzla'da fabrika yangını

Anadolu Ajansı, DHA, İHA, NTV Haber

İstanbul Tuzla'da, kimyasal üretim yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında yaralı veya can kaybı olmadığını açıkladı.

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    Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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    Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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    Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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    Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı.
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    Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
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    48 ARAÇ VE 138 PERSONELLE MÜDAHALE

    48 ARAÇ VE 138 PERSONELLE MÜDAHALE
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor" dedi.
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