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Tuzla'da fabrika yangını (Patlama oldu, yaralılar var)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA, NTV Haber

İstanbul Tuzla'da, kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Kontrol altına alındığı söylenen yangın nedeniyle fabrika binasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

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    Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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    Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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    Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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    Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı.
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    Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çaba gösteriyor.
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    48 ARAÇ VE 138 PERSONELLE MÜDAHALE

    48 ARAÇ VE 138 PERSONELLE MÜDAHALE
    Bir süre önce yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklanmıştı. Ancak kontrol altına alındığı söyleyen yangın sırasında fabrikada patlama meydana geldi.
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    Şiddetli patlamanın etkisiyle içinde kimyasal madde olan iki tankerden biri yoldaki itfaiye araçlarının yanına diğeri boş araziye düştü.
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    Patlama nedeniyle yaralananlar olduğu bildirildi.
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    Patlama sırasında çevreye metal parçaları da savruldu.
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