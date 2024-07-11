Tuzla'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2'si çocuk 3 yaralı
Tuzla'da kavşağa giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarında park halinde olan minibüse çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tuzla kavşağında meydana geldi. E.B. yönetimindeki 34 HUK 546 plakalı otomobil İbiş Ağa Caddesi'nden kavşağa girdiği sırada, Şehitler Caddesi'nde ilerleyen R.C. yönetimindeki 34 RC 155 plakalı otomobile çarptı.