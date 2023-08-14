Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda, gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - 1

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, bir geminin atık deposunda patlama meydana geldi.

Olay, 10.30 sıralarında tersaneler bölgesinde meydana geldi. Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi.

Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

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Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - 2

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi.

Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - 3

Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - 4

Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - 5
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