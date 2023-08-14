Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda, gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde, bir geminin atık deposunda patlama meydana geldi.
Olay, 10.30 sıralarında tersaneler bölgesinde meydana geldi. Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi.
Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.